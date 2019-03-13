مصر – استضافت الفنانة المصرية إسعاد يونس في برنامجها “صاحبة السعادة”، المذاع على قناة DMC، الفنان أحمد فهمي وخطيبته الفنانة هنا الزاهد، حيث كشف عن مفاجأة حول ارتباطه بخطيبته.

وأوضح فهمي أنه خلال التحضير لمسلسله “الواد سيد الشحات” رشحوا هنا لبطولة المسلسل، لكنه أكد لهم أن شهادته فيها مجروحة وإن كانوا يرون أنها تصلح للدور فليتعاقدوا معها.

وقال: “صديقي الفنان أكرم حسني كان من رأيه- قبل ارتباطي بهنا- بألا أرتبط ولا أفكر في الزواج أو الخطوبة وأن أحيا بعيداً عن أي تفكير في ذلك الأمر، لكن بعد الارتباط بهنا حضر إلى منزلي وأخذ يتحدث معي ويقنعني بألا أكمل الارتباط، ولكن في اليوم التالي قابلها فبعث لي برسالة مدتها 3 دقائق يقول لي فيها أن أنسى كل ما تحدثنا فيه وأن أحافظ على ارتباطي بخطيبتي لأن الله بعث لي هدية لن تحدث مرة أخرى”.