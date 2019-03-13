سوريا – أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أنها أحبطت هجمات انتحارية لـ”داعش” في وقت مبكر اليوم الأربعاء، خلال المعركة النهائية لتحرير آخر جيب يسيطر عليه التنظيم الارهابي.

وأوضح مصطفى بالي مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية أن القوات قصفت الباغوز قصفا كثيفا ليل الثلاثاء قبل بدء اشتباكات مباشرة مع مسلحي “داعش”.

وأضاف: “كانت هناك هجمات بالأحزمة الناسفة، مجموعة من الانتحاريين حاولوا تنفيذ هجمات انتحارية في صفوف قواتنا، استهدفتهم قواتنا وقُتلوا قبل الوصول إلى التجمعات أو نقاط تمركز رفاقنا”.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية يوم الثلاثاء إن معركة الباغوز، وهو جيب يضم مجموعة من القرى والأراضي الزراعية بالقرب من حدود سوريا مع العراق، منتهية أو بحكم المنتهية.

وهذا الجيب هو آخر منطقة مأهولة يسيطر عليها المتشددون الذين تم طردهم من نحو ثلث أراضي العراق وسوريا على مدى الأعوام الأربعة الماضية.

وأظهر بث مباشر لمحطة روناهي التلفزيونية الكردية خلال الليل سلسلة انفجارات كبيرة أضاءت السماء فوق الباغوز.

وتحاصر قوات سوريا الديمقراطية الباغوز منذ أسابيع، لكنها أرجأت هجومها النهائي مرارا لإتاحة الفرصة أمام آلاف المدنيين هناك للمغادرة. ومعظم هؤلاء المدنيين زوجات وأبناء مسلحي تنظيم “داعش”.

المصدر: رويترز