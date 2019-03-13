الإمارات العربية – حذت الإمارات والكويت حذو مجموعة واسعة من دول العالم وأعلنتا عن منع كل رحلات الطائرات من طراز “بوينغ 737-8 MAX” في مجال البلدين الجوي بعد كارثة تحطم إحداها في إثيوبيا.

ونقلت وكالة “وام” الإماراتية الرسمية أن الهيئة العامة للطيران المدني للبلاد أصدرت مساء الثلاثاء “قرارا بمنع تحليق جميع طائرات البوينغ 737-8 MAX في أجواء الدولة اعتبارا من الساعة 00:01 حسب توقيت غرينتش في الثالث عشر من شهر مارس الحالي”.

وأكدت الوكالة أن هذا القرار يأتي “تبعا لحادث طائرة البوينغ 737-8 MAX التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية” والذي وقع الأحد الماضي.

وقالت الهيئة إنها اتخذت هذه الخطوة “كإجراء احترازي يهدف إلى حماية السلامة في الجو وعلى الأرض وأنها ستواصل مراقبة الوضع وإعادة تقييمه عند الحصول على المزيد من المعلومات حول الحادث”.

من جانبها، نقلت وكالة “كونا” الرسمية في الكويت أن الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية أعلنت الثلاثاء تعليق تشغيل الطائرات من طراز “بوينغ 737-8 MAX” في جميع الرحلات إضافة إلى رحلات العبور “حتى إشعار آخر”.

وفي وقت سابق من اليوم تم اتخاذ قرار مماثل من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وسبقه الإعلان نفسه من قبل عدد من دول العالم بينها الصين وإثيوبيا.

وتأتي هذه التطورات على خلفية كارثة تحطم طائرة من هذا النوع تابعة لـ”الخطوط الجوية الإثيوبية” سقطت الأحد وسط إثيوبيا خلال تنفيذها رحلة من أديس أبابا إلى نيروبي الكينية مما أسفر عن مقتل 157 شخصا.

المصدر: وام + كونا + وكالات