ليبيا – أصدر الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء بيان مشترك بالإتفاق مع رؤساء بعثات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا عقب إنتهاء زيارة سفير الاتحاد الأوروبي وسفراء الدول الأعضاء المعتمدين لليبيا والتي عقد خلالها اجتماعات مشتركة مع عدد من كبار المسؤولين الليبيين.

الإتحاد الأوروبي جدد في بيانه الذي نشره على موقعه الرسمي تأكيده التزامه الراسخ بتحقيق الإستقرار والإنتقال الديمقراطي والإزدهار في ليبيا، مبدياً حرصها على تطوير شراكة متنية مع ليبيا القائمة على المصالح والقيم المشتركة.

وشدد الإتحاد دعمه الكامل للجهود المتواصلة التي يبذلها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الرامية الى التوصل إلى اتفاق سياسي، مثمناً المناقشات الجارية بين الجهات المعنية الرئيسية لإنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا كما جدد تأكيدها لدعمها إجراء انتخابات وطنية عادلة وآمنة في أقرب وقت ممكن.

ودعا جميع الأطراف إلى وضع خلافاتهم جانباً والعمل على إنشاء حكومة مستقرة وموحدة وشاملة التي يمكنها أن تقدم الخدمات الأساسية لجميع الليبيين.

كما حث الحكومة ومصرف ليبيا المركزي على ضمان التمويل الفوري لهذه الخدمات بما في ذلك على مستوى البلديات ويظل الإطار الملائم للحكم المحلي الفعال القائم على الانتخابات البلدية الناجحة وآلية التوزيع العادل للإيرادات الحكومية دعامة أساسية لاستقرار ليبيا.

وجاء في البيان :”نحن نستجيب لنداء الشعب الليبي لاستعادة الأمن حيث اعرب الليبيون خلال الاجتماعات المحلية التي عقدت اعداداً للمؤتمر الوطني عن رغبتهم في مؤسسات أمنية وعسكرية موحدة بعيدة عن التدخلات السياسية والحزبية والإقليمية والخاضعة للرقابة المدنية والقضائية”.

ورحب الاتحاد الأوروبي بالعمل الفعال الخاضع للقواعد ضد الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة امتثالاً لإلتزامات ليبيا الخاصة بحقوق الإنسان بموجب القانون الدولي وكما يتبين من القوائم الأخيرة للأفراد الخاضعين للعقوبات الدولية فإن أولئك الذين يهددون السلام والأمن سيخضعون للمساءلة بموجب قرارات مجلس الأمن القائمة وفي هذا الصدد حث الإتحاد الليبيين على ضمان تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة بشكل كامل.

الإتحاد الاوروبي شدد على مواصلة الاتحاد الأوروبي دعم ليبيا في بناء المؤسسات وتحسين تقديم الخدمات ودعم الإستقرار على مستوى البلديات من خلال المشاريع والبرامج, سواء الجارية أو التي تم التزام بها وتبلغ قيمتها 431 مليون يور، مشيراً إلى مواصلة العمل مع السلطات والمنظمات الليبية لتعزيز حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين لذلك على الليبيين احترام مساحة منظمات المجتمع المدني والصحفيين للقيام بأعمالهم في مناخ حر وآمن.

ختاماً ناشد الإتحاد الأوروبي جميع الأطراف المعنية مواصلة المضي قدماً في الإصلاحات النقدية والمالية والدعم المالي الكامل بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والبنك الدولي “صندوق النقد الدولي” لتحسين الظروف التجارية وتحفيز القطاع الخاص كمحرك للنمو والازدهار.

وأبدى ترحيبه بالقرار الأخير الذي اتخذته المؤسسة الوطنية للنفط بشأن إستئناف إنتاج النفط في حقل الشرارة، مشدداً على أن هذه الموارد الليبية يجب أن تظل تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط وتحت إشراف حكومة الوفاق وحدها لصالح جميع الليبيين.