مصر – أثار الملحن المصري محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، فضول عدد كبير جداً من متابعيه ومعجبيها.

وجاء ذلك بعدما نشر على حسابه على “إنستغرام” صورة لهما معاً وأحدث ضجة بتعليقه عليها حيث كتب: “سألتها إذا كان بإمكاننا أن نفعلها… قالت “لنفعلها”… إنها الوحيدة”.

وتساءل المتابعون عن معنى هذا التعليق، وعما يريد مدير الأعمال والنجمة فعله. ورأى بعضهم في هذا عرض زواج.

ومماء جاء في التعليقات: “متى الزواج؟” و”مبروك” و”وش معناه؟” و”خطبتها؟”. إلا أن وزيري لم يوضح ما يقصده بذلك.

ويشار إلى أنه أثار الجدل بعدما وجه إليها منذ أيام تهنئة عاطفية بمناسبة يوم ميلادها. ونشر عبر حسابه على “تويتر” صورة لهما مع التغريدة: “أيام كتير عدت عالصورة دي شوفنا فيها مع بعض كل حاجة منها الحلو ومنها اللي مش حلو”.

وأضاف: “وقدرنا نعديه بس بتفضل حاجة واحدة بتهون كل ده.ضحكتك اللي بتنور الدنيا… كل سنة وإنتِ أحلى وأطيب قلب قابلته في حياتي”.