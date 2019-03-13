ليبيا – قال عضو مجلس النواب عصام الجهاني إن الحكومة المؤقتة طلبت من مجلس النواب المصادقة على بعض الحقائب الوزارية لسد الفراغات وتطوير البقية وفصل بعضها.

الجهاني أوضح في تصريح خاص لموقع “المختار العربي” أمس الثلاثاء أنه يجب أن يعلم الجميع ان الحكومة المؤقتة حتى الان هي الحكومة الشرعية وفق ما نص عليه الاعلان الدستوري وتعديلاته إلى جانب التحديات والمعوقات التي واجهتها هذه الحكومة.

ووصف عضو مجلس النواب الحكومة المؤقتة بـ”حكومة حرب” حسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب والظروف الطارئة التي تمر بها الدولة.

وطالب الجهاني بقبول هذه التعديلات ومنح الثقة للوزارات المعلنة حتى يتسنى لها القيام بواجباتها تجاه المصلحة العامة للوطن وعليه اقتضت الضرورة المضي قدما في هذه الاصلاحات .