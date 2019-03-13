ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج في طرابلس سفير دولة الكويت لدى ليبيا مبارك عبد الله العدواني.

السفير الكويتي أكد خلال اللقاء وفقاً لإدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي على عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، معتبراً أن زيارة السراج الاخيرة إلى الكويت أسست لمرحلة من التعاون في مختلف المجالات.



من جانبه أعرب السراج عن خالص مشاعر الأخوة والتقدير لدولة الكويت أميراً وحكومةً وشعباً، مثنياً على ما يبذله السفير من جهود لتنمية وتطوير التعاون بين بلاده وليبيا.



وتطرق الاجتماع إلى مستجدات الوضع السياسي في ليبيا حيث أكد الجانبان على دعم خطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة لتحقيق الاستقرار في ليبيا.