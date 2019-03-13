ليبيا – اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج أمس الثلاثاء مع عدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد الاوروبي المعتمدين لدى ليبيا.

السراج رحب وفقاً لإدارة التواصل و الإعلام بالسفراء، مثمناً جهود الاتحاد الأوروبي لتحقيق الاستقرار في ليبيا كما شدد على أهمية عودة السفارات للعمل من مقارها في العاصمة طرابلس.

واستعرض مستجدات الأوضاع في ليبيا، مؤكداً على الحل السياسي للأزمة الراهنة وإجراء انتخابات على قاعدة دستورية سليمة ليقول الشعب كلمته عبر صناديق الاقتراع.



وانتقد السراج التدخلات السلبية لبعض الدول، معبراً عن انزعاجه من استمرار تقديم السلاح لأطراف الصراع وبما يساهم في تعقيد واطالة عمر الازمة.



من جانبهم أجمع السفراء على دعمهم لحكومة الوفاق، مشيدين بتصريحات السراج عن الثوابت التي تشمل مدنية الدولة وتوحيد المؤسسات السيادية.

وأكدوا على دعم خط المبعوث الاممي غسان سلامة لتحقيق الاستقرار في ليبيا واهمية عقد المؤتمر الوطني الجامع وفقا لهذه الخطة ليناقش خلاله ممثلون عن كافة التوجهات والمكونات والمناطق وسبل الخروج من الانسداد السياسي الحالي تمهيداً لانتخابات تشريعية ورئاسية، معلنين دعمهم لنهج الحوار واللقاءات ما بين الأطراف الليبية وآخرها لقاء ابوظبي.



على صعيد آخر بحث الاجتماع الدعم الأوروبي لوزارات حكومة الوفاق الوطني في المجال الخدمي والإنساني بالإضافة لملفي الهجرة وحقوق الانسان.



وتطرق السراج خلال الاجتماع إلى أهمية عودة خطوط الطيران الأوروبية لتستأنف رحلاتها مع ليبيا، مطالباً برفع الحظر عن الطيران الليبي ليواصل رحلاته الى المطارات الأوروبية.

كما تم بحث الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لتخصيص منح دراسية للطلبة الليبيين في الجامعات والمعاهد الأوروبية وتوفير فرص العلاج للمرضى الليبيين وتسهيل إجراءات منح التأشيرة.

يشار إلى ان الإجتماع عقد بحضور كل من وزيري الخارجية والداخلية والمستشار السياسي للسراج ومدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية وسفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي.