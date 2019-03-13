ليبيا – بحث وكيل وزارة داخلية الوفاق لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني أمس الثلاثاء وزير الهجرة الهولندي والسفير الهولندي سبل تعزيز التعاون المشترك فيما يخص ملف الهجرة بإعتبار أن دولة هولندا هي أحد الدول الداعمة والمانحة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

الشيباني أكد بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بأن دولة ليبيا هي دولة عبور وليست دولة مقصد،مشيراً إلى أن التشريعات النافذة والصادرة عن الدولة الليبية تعتبر مراكز الإيواء هي مراكز احتراز.

وأضاف:”تعاطفنا مع هؤلاء المهاجرين والحالة الإنسانية التي يمرون بها ساهمت بالعودة الطوعية دون الرجوع إلى النيابات والقضاء ونحن نسعى لتحسين الخدمات داخل مراكز ولكن ظروفنا كالدولة الليبية لا تسمح بذلك”.

وشدد الشيباني على ضرورة التعاون بين الدولة الليبية وكل المنظمات المعنية بملف الهجرة،مطالباً المنظمات بالإسراع في إجراءاتها فيما يخص العودة الطوعية والإلتزام بوعودها.

الشيباني نوّه إلى أن الدولة الليبية المتمثلة في وزارة الداخلية قامت بواجبها في الحد من الهجرة في البحر المتوسط ،معرباً عن تطلعه بأن تساهم المنظمات المعنية بالهجرة بالوقوف مع الوزارة في مكافحة الهجرة القادمة من الحدود الجنوبية للدولة الليبية بإعتبارها المنبع الرئيسي لتدفق المهاجرين.

وطالب وكيل وزارة الداخلية المجتمع الدولي بإقامة مشاريع تنمية وإيجاد بدائل للهجرة من مصادرها.

ومن جانبه،ثمن الوزير الهولندي المجهودات التي تقوم بها الدولة الليبية في مكافحة الهجرة وتوفير الظروف الإنسانية الملائمة للمهاجرين داخل مراكز الإيواء،داعياً إلى المزيد من تعزيز وإرساء سبل التعاون لمكافحة هذه الظاهرة.