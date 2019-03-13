القدس – أفادت السلطات الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، إنها قررت إعادة فتح المسجد الأقصى أمام المصلين ابتداء من صلاة الفجر يوم الأربعاء.

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم أبواب المسجد الأقصى وباحاته وأجلت المصلين منه، إثر مواجهات مع فلسطينيين.

وأفادت بأن زجاجة حارقة ألقيت على الغرفة التي تبعد عدة أمتار عن قبة الصخرة مما أدى إلى اندلاع النيران فيها.

وأعلنت الشرطة أيضا أنها “اعتقلت أكثر من عشرة أشخاص من ضمنهم أشخاص يشتبه بتورطهم بالهجوم على مقرها قرب الحرم القدسي”.

وأظهرت لقطات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد الدخان من الغرفة ومطاردة قوات الأمن الإسرائيلية للمصلين في ساحات الأقصى والقبض على عدد منهم.

المصدر: وكالات