السودان – عاودت معدلات التضخم السنوي في السودان صعودها بنسبة 44.29 بالمئة خلال فبراير / شباط الماضي، بعد تراجعه إلى 43.45 بالمئة في يناير السابق له.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء السوداني في بيان، الأربعاء، إن معدل التضخم الشهري صعد بنسبة 1.93 بالمئة مقارنة مع يناير 2019.

وأرجع الإحصاء السوداني الارتفاع، إلى صعود مجموعة الأغذية والمشروبات، وتشمل اللحوم والخبز واللبن.

وفي يناير / كانون الثاني الماضي، أصدر مجلس الوزراء السوداني اتفاقا يقضي بزيادة أجور العاملين بالدولة وقعه مع اتحاد عام نقابات عمال السودان.

وبلغت الزيادة 500 جنيها (10.5 دولارات) كحد أدنى، و2500 جنيها كحد أعلى (52.6 دولارا) شهريا.

ويبلغ الحد الأدنى للأجور في السودان 425 جنيها (قرابة 9 دولارات) ولم تتم زيادته منذ 2013.

ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر / كانون الأول الماضي، احتجاجات شعبية منددة بالغلاء ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلا، وفق آخر إحصاء حكومي.

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