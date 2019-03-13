ليبيا – قال عضو مجلس الدولة عبدالرحمن الشاطر إن البعثة الأممية تستعين بنفوذ جهات دولية للضغط من أجل قبول تفاهمات أبوظبي بين القائد العام للجيش المشير حفتر ورئيس الرئاسي فائز السراج.

الشاطر طالب في تغريدة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي” تويتر” اطلعت عليها المرصد بضرورة إيقاف رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قبل فوات الأوان.

وأضاف :”السراج لم يوضح للشعب تفاصيل ما تفاهم عليه مع حفتر ما يعد بيعاً لقضيتهم سيؤدي لرفضها وهو الذي سيتحمل مسؤولية التداعيات الخطيرة لو فرضت بحكم الأمر الواقع”.