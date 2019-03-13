ليبيا – عقد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني أمس الثلاثاء بفندق المهاري في طرابلس إجتماعاً مع رئيس البعثة وأعضائها وبحضور مدراء الإدارات بجهاز الهجرة غير الشرعية.

الشيباني شدد وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لداخلية الوفاق على ضرورة دعم الإنقاذ الصحراوي للمهاجرين بإعتباره هو منبع تدفق المهاجرين وخط ساخن لمهربي البشر من الجنوب إلى الشمال.

واستناداً على قرار وكيل وزارة الداخلية بإنشاء فريق عمل من جهاز الهجرة غير الشرعية موازي لفريق عمل المنظمة يكون من أولى أولوياته التواصل في وضع آلية عمل مع المنظمة بإعتبارها شريك رئيسي مع الدولة الليبية حول ملف الهجرة وتقديم التقارير والمعلومات حول المهاجرين للدولة الليبية وتحديد الاحتياجات وتنسيق الزيارات لمراكز الإيواء.

وأكد على إحترمهم الظروف الإنسانية التي يمر بها المهاجرين ودعم برنامج العودة الطواعية وإعادة الإدماج في الدول المجاورة ودعم مراكز الإيواء وتحسين الظروف الإنسانية الصحية وبأن المنظمة تقوم بمجهوداتها ولكن تحتاج إلي وضع آلية عمل منظمة لإبراز هذه المجهودات وتقديم التقارير والنتائج وخطط العمل إلي وزارة الداخلية وجهاز الهجرة غير الشرعية.

كما دعا الشيباني إلى التعاون في مجال التدريب وخلق القدرات وتقديم ورش العمل وتقديم تقارير الكفاءة لمنتسبي هذه الدورات.



وفي ختام الاجتماع أكد على ضرورة التواصل بين فرق العمل من الجانبين وإعداد خطط عملية ومستقبلية ذات نتائج ملموسة على أرض الواقع.

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