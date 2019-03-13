مصر – تتعرض الفنانة سمية الخشاب لتعليقات متفاوتة بين الساخرة والداعمة بسبب أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال كليب أغنيتها الجديد “بتستقوي”.

ونشرت برومو الأغنية بالتزامن مع يوم المرأة العالمي، ووجهت من خلاله رسالة لمكافحة العنف الاسري ضد المرأة بكل أشكاله. وظهرت في الكليب ووجهها مليء بالكدمات الزرقاء، في إشارة إلى تعرضها للضرب مع وجود مشاهد عدة لسيدة تعاني من ضرب زوجها لها أمام أبنائها.

تفاعل محبو الخشاب مع الكليب الخاص بها، الذي يناهض العنف ضد المرأة، ونال اعجابهم واثنوا على الفكرة الرائعة التي تحاول أن ترصدها من خلال الأغنية.

وتعرضت الخشاب للكثير من التعليقات الساخرة بسبب صورها الجديدة التي نشرتها عبر تطبيق “انستغرام” وارتدت فيها ملابس باللونين الابيض والاسود وبدت في غاية النحافة لاستخدامها برنامج الفوتوشوب لتبدو بهذا الشكل الملفت.