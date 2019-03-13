فلسطين – افادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، امس إن أكبر المعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل اللواء فؤاد الشوبكي، قد بلغ عامه الـ80.

وقال رئيس الهيئة قدري أبو بكر، في بيان صحفي، إن الشوبكي محكوم بالسجن لمدة 20 عاما ومعتقل منذ عام 2006.

وأضافت الهيئة في البيان أن اللواء المعتقل يعاني من عدة أمراض وتعرض على مدار عدة سنوات للإهمال الطبي، محملا السلطات الإسرائيلية كامل المسؤولية عن حياته وصحته، خاصة بعد رفضها عدة مرات الإفراج عنه بعد انقضاء ثلثي محكوميته.

يذكر أن المحكمة العسكرية في سجن عوفر قررت في شهر سبتمبر من عام 2015 خصم 3 سنوات من حكم المعتقل الشوبكي لتصبح 17 عاما، بدلا من 20، بعد تقديم أكثر من طلب استئناف نتيجة ظروفه الصحية الصعبة، فيما عقدت له جلسه أخرى في شهر مايو من العام 2018 للنظر في الحكم الصادر بحقه، وتم تأجيلها إلى وقت غير محدد.

المصدر: وكالة “وفا” الرسمية