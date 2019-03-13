ليبيا – نفى المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة اللواء احمد المسماري أمس الثلاثاء صحة المستند المتداول عبر صفحات التواصل الإجتماعي بشأن إعطاء مهلة أسبوع واحد للمليشيات المسلحة المسيطرة على مدينة سرت لتسليم أنفسهم.

المسماري أوضح عبر مكتبه الإعلامي أن المستند الذي جرى تداوله مزور والذي جاء فيه أن القوات المسلحة تمنح مهلة أسبوع واحد للمرة الأولى والاخيرة للمليشيات المسلحة والجماعات الارهابية المسيطرة على مدينة سرت لتسليم انفسهم واسلحتهم وعدم إعاقة تقدم القوات المسلحة نحو العاصمة طرابلس.

يشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماع قد تداولت العديد من البيانات والوثائق المزورة بشأن تحركات الجيش وأوامر ملفقة لقادته حول التحركات في الجنوب والمنطقة الوسطى .