ليبيا – أكد المتحدث باسم حكماء التبو إبراهيم عثمان أن ما يقال عن رغبة التبو في الانفصال عن ليبيا عارٍ عن الصحة ،مشيراً إلى أن مكون التبو يؤمن بنظام الدولة وفرض سلطتها على مواطنيها.

عثمان قال في تصريحات خاصة لموقع “لعين الإخبارية “أمس الثلاثاء :”نؤمن أن التباوي في ليبيا هو ليبي والتباوي في تشاد هو تشادي، والتباوي في السودان هو سوادني”.

وأوضح عثمان أن قبائل التبو هي مجموعة عرقية ليست بالعرب ولا الأمازيغ ولا الزنوج وإنما جماعة أفريقية لديها عاداتها وتقاليدها الخاصة.

ونفى عثمان أي رغبة للتبو في الانفصال ، مضيفاً :”لنا علاقات اجتماعية قوية مع دول الجوار لكن نؤمن بنظام الدولة وفرض الدولة سلطتها على مواطنيها”.

وأكد متحدث حكماء التبو أن التبو لا تعاني من أي مشكلة فيما يتعلق بحصولها على أرقام وطنية ، مؤكدا تمتعها بالجنسية.

ونوّه عثمان إلى عدم اعتراض التبو على وجود مؤسسة عسكرية ليبية قوية في البلاد ودعمه لتوحيد الجيش الليبي ، مضيفا أن التبو هم أول القبائل التي أعلنت انضمامها لعملية الكرامة منذ أن أطلقها المشير خليفة حفتر عام 2014.

ولفت: ” كان هناك تهميش وإقصاء ممنهج من الحياة السياسية والاقتصادية عهد النظام السابق كان يتعمد إقصاء التبو من أي حق في موارد الدولة الليبية سواء من الإسكان أو الوظيفة وفرض قبائل أخرى في مناطق التبو لمعاداتها كما حدث في الكفرة؛حيث يقوم بإرسال هذه القبائل لفرض أجندتها أو لمعاداة التبو والكفرة كان سكانها لا يتجاوزون 10 الآلاف قبل عهد القذافي.. الآن بها طفرة سكانية كبيرة جدا نحو 50 -60 ألف نسمة وهو شيء غير متوقع حتى بالنسبة لمعدلات النمو العالمي”.

وتابع عثمان: “كان هناك تزوير ممنهج في مستندات التبو وإعطائها لسكان آخرين ونظام العقيد القذافي حاول عرقلة التواصل بين عائلات التبو في ليبيا مع أقاربهم من التبو في الدول الأخرى بفرض تأشيرة ووضع حد للتواصل بين تلك القبائل لكنه سمح بالتواصل في أواخر عهده”.

وأكد متحدث حكماء التبو أنه لم يتم معالجة كل تلك العراقيل بالكامل، داعيا الحكومة الليبية التي سيتم انتخابها بالالتفات لمطالب التبو الليبي وتحسين مرافق المدن وبنيتها التحتية المتهالكة.