ليبيا – إلتقى رئيس مجلس الدولة خالد المشري أمس الثلاثاء مع المبعوث الأممي غسان سلامة وكل من الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة المكلفة بالشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو ومفوض مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي إسماعيل الشرقي.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزارء الوفاق مستجدات المشهد العام في ليبيا سياسيا وأمنياً.

ومن جهته، أشار المشري إلى تعاون مجلس الدولة مع البعثة الأممية ، متمنياً أن يكون التواصل مع الاتحاد الأفريقي بذات النشاط لا سيما وأن ليبيا هي جزء مهم من الاتحاد الأفريقي.

وعرج رئيس مجلس الدولة على موضوع الملتقى الجامع المزمع عقده برعاية البعثة الأممية، قائلاً :” إن المجلس هو الجسم الوحيد الذي تعامل بجدية وإيجابية مع هذا الطرح وقد شكل لذلك لجنة مختصة إلا أن المخاوف كثيرة من فشل هذا اللقاء بسبب عدم وجود ضمانات قوية ولوجود معرقلين الأمر الذي يعيق الانتخابات واستقرار الدولة”، مذكرا بأن المرحلة الانتقالية كلفت الدولة الليبية الكثير وكذلك الانقسام الحاصل في البلاد.

المشري شدد على ضرورة العمل لمنع التدخلات الخارجية التي يعاني منها الشعب الليبي وضرب مثالا لذلك على ما يحصل في الجنوب من انتهاكات.

ومن جهتهم ،أكد الوفد الأممي والافريقي على دعمهم لجهود بعثة الأمم المتحدة في سبيل استقرار الأوضاع في ليبيا وأنهم متفهمون للمخاوف المشروعة من فشل الملتقى الجامع، مشددين على أن الأمر بيد الأطراف الليبية وذلك بالحوار وتقديم التنازلات واتخاذ القرارات لتحقيق التقدم في العملية السياسية.

هذا وحضر اللقاء كل من نائبي رئيس مجلس الدولة ناجي مختار وفوزي العقاب ومقرر المجلس محمد أبوسنينة والممثلة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الافريقي بليبيا وحيدة العياري.