الولايات المتحدة – صعدت أسعار النفط الخام في تعاملات الأربعاء، مدعومة ببيانات أولية للمخزونات الأمريكية، واتفاق خفض إنتاج النفط من جانب “أوبك +”.

والثلاثاء، أعلن معهد البترول الأمريكي، هبوط مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي المنتهي في 8 مارس / آذار الجاري، بواقع 2.6 مليون برميل إلى 449 مليون برميل.

وتعد بيانات معهد البترول، أولية، بانتظار الإعلان عن البيانات الرسمية خلال وقت لاحق الأربعاء، عن إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة (07:45 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مايو / أيار بنسبة 0.36 بالمئة أو 24 سنتا، إلى 66.91 دولارا للبرميل.

كذلك، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم أبريل / نيسان بنسبة 0.65 بالمئة أو 37 سنتا إلى 57.22 دولارا للبرميل.

وتواصل “أوبك” بالتعاون مع منتجين مستقلين، أو ما يعرفون بـ “أوبك +”، تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا منذ مطلع العام الجاري ويستمر 6 شهور.

وقالت السعودية، الإثنين، إنها ستخفض إمدادات النفط الخام بأكثر من المتوقع خلال أبريل / نيسان المقبل، إلى ما دون 7 ملايين برميل يوميا، مقابل 7.3 ملايين برميل في المتوسط سابقا.

وكالات