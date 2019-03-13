ليبيا – عبر وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا عن رضى حكومة الوفاق الكامل لنتائج ومخرجات مؤتمر أبوظبي خلال الأيام الماضية بإعتباره أمل الليبيين في توحيد مؤسسات الدولة وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

جاء ذلك خلال إجتماع باشاغا وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة مع سفراء دول الإتحاد الأوروبي والقائمين بأعمال هذه السفارات لدى ليبيا في مقر ديوان رئاسة الوزارة بطرابلس.

وأكد باشاغا على أن الوزارة تهدف إلى تمكين مديريات الأمن من أداء مهامها وكذلك تفعيل مراكز الشرطة بها كما تهدف الوزارة إلى القضاء على كافة أنواع الفساد الإداري والمالي داخل إداراتها وأقسامها ومكاتبها



وأضاف بأن الوزارة استحدثت مكتبين لطفل والأسرة والمرأة حفاظاً على حقوقهم ولبناء أسرة سعيدة بعيدة عن كافة المشاكل الإجتماعية.

كما لفت إلى ان الوزارة أولت إهتماماً كبيراً بأمن كافة مناطق ليبيا وخاصة المنطقة الجنوبية بإعتبارها جزء لا يتجزأ من الأراضي الليبية مع ضرورة إعطاء الجنوب كافة الإمكانيات حتي تتمكن مديرياته القيام بعملها على أكمل وجه لمكافحة ظواهر التهريب بكافة أنواعه والإتجار بالبشر والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والمخدرات والمؤثرات العقلية.



من جهتم عبر سفراء دول الإتحاد الأوروبي عن إرتياحهم لما وصلت إليه الحالة الأمنية داخل عدد من مدن وقري ليبيا وخاصةً العاصمة طرابلس الأمر الذي يشجع بلدانهم على إعادة فتح وتفعيل سفاراتهم داخل العاصمة في أقرب وقت ممكن.



وأبدى السفراء إرتياح بلدانهم لأمن وإستقرار ليبيا بفضل وزارة الداخلية ورؤيتها من خلال إطلاق خطة الترتيبات الأمنية مؤخراً داخل العاصمة طرابلس للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.