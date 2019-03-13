ليبيا – تمكنت الشرطة العسكرية في الواحات من ضبط 17 مهاجر غير قانوني يحملون الجنسية السودانية قادمين من المثلث الحدودي بين ليبيا ومصر والسودان.

إدارة الشرطة والسجون العسكرية أشارت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها إلى أن القبض على المهاجرين تم بعد ورود بلاغ من مكتب الاستخبارات العسكرية الواحات يفيد بتحرك سيارتين من اتجاه الجنوب تحملان على متنهما 17 مهاجر من الجنسية السودانية.

ولفتت إدارة الشرطة إلى أنها ألقت القبض على المهاجرين بالتعاون مع مكتب التحري والقبض ومساندة شرطة أوجلة.

وأكدت على أن الأجهزة الأمنية تتعاون فيما بينها بشكل مستمر في مناطق الواحات لضبط الشارع العام ومكافحة كافة الظواهر السلبية ومن أهمها الهجرة غير القانونية التي تتوغل في المجموعات الإرهابية.

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