انجلترا – أعلنت الحكومة البريطانية، نيتها خفض مجموعة واسعة من الضرائب المفروضة على السلع المستوردة من الخارج، في حال تنفيذ خروجها من الاتحاد الأوروبي “بريكست” دون اتفاق.

وذكرت الحكومة في بيان الأربعاء، أنها ستراعي عدم تنفيذ أية تفتيشات جمركية على حدودها مع إيرلندا، وستتجنب أية قيود على الحدود بينهما.

ومن المرتقب أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس / آذار الجاري، بعد فترة تحضير امتدت منذ يونيو / حزيران 2016.

والثلاثاء، تعرضت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، إلى ضربة قوية، بعد رفض مجلس العموم البريطاني، مجددا اتفاق خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وصوّت ضد اتفاق الحكومة مع الاتحاد، بصيغته المعدلة، 391 عضوا في المجلس، مقابل موافقة 242 عضوا، حسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

ووفق ما أعلنته الحكومة البريطانية الأربعاء، ستلغي المملكة المتحدة الرسوم الجمركية على 87% من الواردات إذا تم “بريكست” بدون اتفاق.

وزادت: “كذلك، لن يتم فرض أية قيود على السلع القادمة من جمهورية أيرلندا إلى إقليم أيرلندا الشمالية البريطاني، في حالة الخروج بدون اتفاق”.

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