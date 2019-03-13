انجلترا – ارتفعت أسعار الذهب الأربعاء إلى أعلى مستوى في نحو أسبوعين، وسط حالة من الضبابية التي تكتنف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي دفعت المستثمرين إلى الإقبال على الأصول الآمنة.

وبحلول الساعة 11:07 بتوقيت غرينيتش، صعد سعر الذهب في العقود الفورية بنسبة 0.5% إلى 1308.15 دولار للأوقية، فيما صعدت عقود الذهب الآجلة بنسبة 0.8% إلى 1308.50 دولار للأوقية.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد مُنيت بهزيمة ثانية بشأن خطتها لاتفاق الانفصال، حيث لم يحظ الاتفاق بدعم البرلمان البريطاني، ليشتد انزلاق المملكة في أزمة سياسية قبل الموعد المقرر للخروج من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس الجاري.

واعتبر “كارلو ألبرتو دي كاسا” كبير المحللين في شركة الوساطة “أكتيف تريدز”، أن ” تجاوز المعدن النفيس مستوى الـ1300 دولار يمثل مؤشرا إيجابيا، بما يفتح المجال أمام مزيد من المكاسب”.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 1549 دولارا للأوقية، فيما زادت الفضة بنسبة 0.5% أيضا إلى 15.52 دولار للأوقية.

المصدر: “رويترز”