ليبيا – وجه عميد بلدية سرت مختار المعداني اليوم الأربعاء كتاباً إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي نظراً لما يعانيه المواطن بالمدينة من شح شديد في السيولة بالمصارف العاملة من فترة ستة أشهر مضت.

المعداني دعا في نص الكتاب الذي تلقت المرصد نسخة منه، محافظ المصرف إلى الإيعاز للمصارف التجارية العاملة في سرت بتحمل مسؤولياتها تجاه المدينة بالتنسيق مع إدارتهم لتوفير السيولة النقدية أسوة بباقي المدن وخدمة للصالح العام.

يشار إلى أن أهالي مدينة سرت يشتكون خلال الشهرين الماضيين من شح شديد للسيولة بمصارف المدينة ما شكل مشكلة كبيرة بالنسبة لهم لعدم تمكنهم من سحب مدخراتهم وتوفير حاجياتهم .