ليبيا – حذر عميد بلدية طرابلس المركز عبدالرؤوف بيت المال من خطر انهيار عدة منازل وسط المدينة أنشئت من عشرات السنين.

بيت المال أوضح في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” بأن البلدية وثقت في تقارير من جهات متخصصة وجود 1200 وحدة سكنية داخل منطقة بالخير متهالكة بعضها يحتاج إلى صيانة وبعضها الآخر غير قابل للصيانة ويجب إخلاؤه فوراً وهدمه.

وأضاف بيت المال أن البلدية راسلت المجلس الرئاسي الذي كلف بدوره هيئة المواصلات بتمويل صيانة اضطرارية لـ6000 وحدة سكنية قدرت تكلفتها بحوالي 48 مليون دينار ليبي وتم الاتفاق على صيانتها بغض النظر عن ملكيتها، مضيفاً أن الوزارة تراجعت في قرارها.