المغرب – خلال إطلالتها على إحدى القنوات المحلية، كشفت الممثلة بشرى أهريش، أنّ مواطنتها الممثلة المغربية فاتي جمالي، رفضت العرض الذي تلقّته من مجموعة MBC لتقديم برنامج Trending الفنّي.

وتحلّ بالتالي مكان مواطنتها الإعلامية مريم سعيد، التي أعلنت استقالتها على الهواء مباشرةً خلال الفترة الماضية، مبتعدةً عن الأضواء؛ وحينها قال البعض إنّها تزوّجت، وهي اليوم تمضي شهر العسل، فيما ربط البعض بين انتشار مجموعة صور قديمة لها وابتعادها عن الأضواء، وقال آخرون إنّ هذه استراحة المحارب وستعود عقبها إلى الشاشة. ومع انتشار الخبر، أيّد عدد كبير من متابعي فاتي جمالي قرارها، باعتبار أنّ قبولها العرض كان ليُعرّضها لانتقادات كثيرة، لا سيّما أنّ سعيد تتمتّع بشعبية كبيرة.