ألمانيا – أعلن نجم بوروسيا دورتموند الألماني، عودته إلى تدريبات الفريق، بعد غياب دام شهرًا، ليعزز قوة أسود الفيستيفال خلال الفترة المتبقية من الموسم الحالي.

وخلال تصريحات أبرزتها صحيفة “WAZ” الألمانية، قال لوكاس بيشتشيك، ظهير دورتموند: “من المفترض عودتي للتدريبات الأسبوع المقبل”.

وكان اللاعب البولندي قد عانى من آلام في الكاحل، ما دفعه للغياب عن مباريات دورتموند الماضية.

وتعود آخر مشاركة لظهير أسود الفيستيفال، لبداية شهر فبراير/ شباط الماضي، خلال مواجهة هوفنهايم، التي انتهت بالتعادل (3-3).

وأوضح بيشتشيك أنه يواصل التدرب داخل صالة “الجيم” في الآونة الأخيرة، لكن تحسن حالته البدنية، يمنحه فرصة العودة للتدريبات الجماعية خلال أيام.

يذكر أن دورتموند يحتل وصافة جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 57 نقطة، رغم تساويه مع بايرن ميونخ، المتصدر، الذي يتفوق بفارق الأهداف.

المصدر : كووورة