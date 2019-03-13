مصر – وجهت الفنانة سيرين عبد النور رسالة غامضة وكلمات غريبة لشخص مجهول من خلال صفحتها على تطبيق انستغرام عبر خاصية الستوريز.

وجاء في الرسالة: “لما اثنين بيتعرفوا على بعض اقله يكون في بيناتن لباقة بالتعامل. واوقات بتتوقع من الاشخاص يللي بتكنلهن المحبة والاحترام يبادلوك باهتمامن وتقديرهن”.

واضافت “للأسف، القصة مش تبادل مشاعر بقدر ما هي تقصد للتجاهل. برأيهن هيك هني مهمين او غرور ما بعرف على شو!”.

وتابعت في صورة ثانية القول “المعلومة المهمة هي: يللي ما عنده قدر من المحبة والتواضع ما عندو شي ولا شي”. وارفقت كلامها بهاشتاغ “عيد حساباتك”.

اثارت هذه الكلمات استغراب المتابعين الذي احتاروا عن سببها ومن تقصد بها. واعتبر البعض انها قد تكون موجهة لأحد العاملين معها في مسلسل “الهيبة 3” او احد اصدقائها.

يذكر أن سيرين تستكمل تصوير مشاهدها في الجزء الثالث من “العيبة” ويحمل عنوان “الهيبة الحصاد” ويتولى إخراجه السوري سامر البرقاوي.