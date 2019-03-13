فيتنام – دعا وزير خارجية فيتنام، فام بنه مينه، نظيره الماليزي سيف الدين عبد الله، إلى إطلاق سراح المرأة الثانية المحتجزة للاشتباه في تورطها بالضلوع في جريمة قتل أخ زعيم كوريا الشمالية.

وذكرت وزارة الخارجية الفيتنامية، في تغريدة على صفحتها في تويتر، أن المحتجزة الثانية تحمل الجنسية الفيتنامية. وقالت الوزارة في بيانها: “تحدث الوزير الفيتنامي بالهاتف، مع نظيره الماليزي يوم 12 مارس الجاري. وناقش الجانبان عدة قضايا تتعلق بالعلاقات الثنائية. وفيما يتعلق بحالة المواطنة، دوان ثي هونغ، طلب وزير الخارجية من الجانب الماليزي ضمان اتخاذ قرار عادل بحقها والعمل على إطلاق سراحها”.

في وقت سابق، أسقطت محكمة ماليزية، التهم الموجهة إلى إحدى المرأتين المشتبه فيهما بالجريمة، وهي المواطنة الإندونيسية – سيتي عايشة، وتم الإفراج عنها في قاعة المحكمة، وغادرت في وقت لاحق ماليزيا إلى وطنها.

وتم اعتقال عايشة مع هيونغ، بعد أن قامتا في 13 فبراير 2017 ، بمهاجمة رجل آسيوي الملامح، في مطار كوالالمبور، ورشتا على وجهه سائلا، تبين لاحقا أنه يحتوي على الغاز المشل للأعصاب VX.

وتوفي الرجل لاحقا وتبين أنه، كيم جونغ نام، الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، رغم أنه كان يحمل جواز سفر باسم مستعار.

أكدت الفتاتان في التحقيق أنهما كانتا تشاركان في تصوير فيديو فكاهي. ولكن التحقيق قال إن الاستخبارات الكورية الشمالية استخدمت الفتاتين الساذجتين لاغتيال أخ الزعيم الكوري الشمالي المقيم في ماكاو.

ولكن سلطات بيونغ يانغ، رفضت هذه التهمة، ونفت أي علاقة لها في اغتيال كيم جونغ نام.

المصدر: نوفوستي