ليبيا – أعلن مدیر قاعدة البیانات الوطنیة بالھیئة العامة للمعلومات محمود الخوجة بأن إجمالي عملیات الاستعلام التي قامت بھا المؤسسات الوطنیة المتصلة بقاعدة البیانات الوطنیة عبر الشبكة الوطنیة لتبادل البیانات بلغ (4,321,770) عملیة استعلام.

الخوجة بيّن وفقاً لإدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي أن ذلك تم منذ إستلام الھیئة قاعدة البیانات الوطنیة “قاعدة بیانات مشروع الرقم الوطني سابقاً” خلال شھر أكتوبر 2018 وحتى 11 مارس 2019.

وقال إن عملیات الاستعلام تمت وفق الاتفاقیات المبرمة مع ھذه المؤسسات، لافتاً إلى أنه وفي إطار سعي الھیئة لتنظیم انسیاب قاعدة بیانات وطنیة دقیقة وموثوق بھا وإبرام مزید من اتفاقیات تعاون البیانات بینھا وبین مختلف المؤسسات فإنها تعمل على تطویر الشبكة الوطنیة لتبادل البیانات وفق الإمكانات المتاحة للهيئة.

وأضاف مدير ادارة قاعدة البيانات الوطنية أنه بناءً على التعاون المبرم مع مصرف ليبيا المركزي قامت الهيئة بمعالجة (3,148,810) عملية استعلام للأرقام الوطنية والمستعلم عنها من مصرف ليبيا المركزي لمطابقتها مع بياناته بخصوص صرف مخصصات أرباب الأسر من النقد الأجنبي وبيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية.

الخوجة أشار إلى أن الھیئة قامت بمعالجة (1,748,16) عملیة استعلام للأرقام الوطنیة والمستعلم عنھا من مصلحة الجوازات والجنسیة وشؤون الأجانب لغرض إصدار جوازات السفر، موضحاً أن اجمالي عمليات التحديث لبيانات المواطنين بقاعدة البيانات الوطنية بالهيئة الواردة من مصلحة الأحوال المدنية بلغ (2,459,48) عملية.

وذكر أن خدمة الاستعلام عن البیانات عبر الشبكات الوطنیة ھي إحدى الخدمات المقدمة من الھیئة ضمن حزمة أخرى من الخدمات سيعلن عنها في وقت لاحق.