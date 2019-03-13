ليبيا – أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية التابعة لحكومة الوفاق أمس الثلاثاء عن تمديد فترة تسجيل الناخبين إلى يوم الجمعة الموافق 2019/3/15 لبلديات “أوباري، الخمس، زلطن، رقدالين، الحرابة، وازن، الغريفة”.

اللجنة أوضحت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها أنه تم إغلاق باب تسجيل الناخبين في بلديات “وادي عتبة، نت بيه، زوارة، باطن الجبل، القلعة، الرياينة، نالوت، الحوامد، غدامس”.

وأشارت اللجنة أيضا إلى تمديد فترة قبول ملفات المرشحين لعضوية المجالس البلدية ليوم الخميس الموافق 14 مارس ويشمل القرار بليدات “صبراتة، نسمة، براك الشاطئ، وادي البوانيس، إدري الشاطئ، صرمان، الأصابعة، الرحيبات، الرجبان، مسلاته، ككلة، القرضة، الشاطئ، الشويرف، الزاوية الجنوب”.