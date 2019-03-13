كندا – أثبتت الدراسات أن الخلافات الزوجية جزء من العلاقة الصحية، لأنها علامة على أن الزوجين يتشاركان أفكارهما، ويعملان معاً من أجل تلبية احتياجاتهما، والوصول إلى علاقة مرضية للطرفين. إليكِ 3 فوائد تعود على علاقتك من العراك مع زوجك.

1- تساعدك على التعبير عن مشاعرك

تتراكم المشاعر إن لم يُتعامل معها جيداً، هذا التراكم ينمّي شعوراً بالاستياء، ويشكل خطراً على العلاقة بأكملها في المستقبل.

كما أن إخفاء مشاعرك يعني أنكِ غير صادقة مع زوجك، أما الدخول في جدال أو معركة زوجية عادية مع زوجك، فإنه يساعدك على التعبير عن مشاعرك، وبالتالي يمكنكما التعامل معها، ولا يحدث هذا التراكم.

2- تحصلين على فرصة لمعرفة المزيد عن زوجك

الخلاف أمر جيد لأنه يعلّمك المزيد عن زوجك، فكري في الأمر، عندما يشكو زوجك من أعباء الميزانية، فربما تعرفين المزيد عن الوضع المالي للأسرة، أو إذا كنتِ تشكين من إنفاق زوجك الكثير من وقته في العمل أو مع الأصدقاء، فهذه إشارة منكِ باحتياجك إلى المزيد من التواصل، وبهذا النمط تعلّمكما المعارك الزوجية المزيد عن احتياجات كل منكما.

3- المعارك الزوجية إذا تمّت بطريقة صحية، فإنها تزيد التواصل بينكما

عندما تمرّين في صراع مع زوجك، فإنكِ لا تشعرين بالرضى حينها، بالتأكيد لا تحبين الدخول في خلاف مع شريك حياتك، ولكن إن حصل هذا الصراع بطريقة صحيحة، فإن النتائج الإيجابية التي تصلان إليها تعزز العلاقة بينكما، لأنكما تصلان معاً إلى أرض مشتركة عبر التفاهم والتسامح، كما أنها تساعدكما على فهم احتياجات كل منكما للآخر، وتعزز الشعور بالرضى للطرفين.