ليبيا – يعتزم مجلس أصحاب الأعمال الليبيين المشاركة في فعاليات الدورة الثانية عشرة لمجلس الأعمال العربي الروسي والمعرض الدولي الرابع “أرابيا إيكسبو”في موسكو خلال الفترة 8 – 10 ابريل 2019.

مجلس أصحاب الأعمال الليبيين أشار بحسب المكتب الإعلامي التابع له إلى أن هذا الحدث سيعقد بتنظيم من مجلس الأعمال الروسي العربي واتحاد الغرف العربية وغرفة التجارة والصناعة الروسية ووزارة الصناعة والاقتصاد والطاقة الروسية.

ويعتبر معرض “أرابيا إكسبو” الدولي الرابع المعرض العربي حدثاً رئيسياً للتعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا والعالم العربي وسيجمع على مدى خمسة أيام حيث ستشارك دول عربية و85 كياناً روسياً اتحادياً بالإضافة الى دول رابطة الدول المستقلة.

ويتوقع أن يشارك من الجانب الروسي كبار أعضاء قيادة الحكومة الروسية بالإضافة إلى رؤساء الوزارات والإدارات المعنية ورؤساء أهم الشركات الحكومية والشركات الخاصة وصناديق الاستثمار.