ليبيا – أعلن مدير أمن بنغازي العميد عادل عبد العزيز أمس الثلاثاء عن انطلاق حملة ضد ظاهرة مضايقة الفتيات أمام مختلف المدارس في المدينة .

العميد عبد العزيز أصدر تعليماته بحسب المكتب الإعلامي لمديرية أمن بنغازي بتكليف كلاً من مساعد الشؤون الأمنية العقيد بالقاسم العريبي ورئيس قسم شرطة النجدة المقدم جمال العمامي بمعاقبة الشباب اللذين يتجمعون أمام المدارس والجامعات لمنع ظاهرة المعاكسات والتعرض للطالبات .

وأوضح عبد العزيز في تعليماته بضرورة معاقبة المقبوض عليه بالحلاقة صفر والإيداع في الحجز حتى حضور ولي أمر المعني أو من ينوب عنه والتوقيع على تعهد بعدم تكرار هذا الفعل المشين.

وشدد مدير الأمن على ضرورة البدء في هذه الحملة في أقرب وقت حتى القضاء عليها.