هافانا ترد على واشنطن: تصريحات بومبيو حول دورنا في فنزويلا حمقاء

هافانا ترد على واشنطن: تصريحات بومبيو حول دورنا في فنزويلا حمقاء

هافانا – رفضت كوبا التصريحات الأمريكية حول دور هافانا في “خلق” الأزمة في فنزويلا، والتي جاءت على لسان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وكتب وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز في حسابه على موقع “تويتر” أن “وزير الخارجية الأمريكي يقدم نفسه كأحمق من خلال إعلانه أن كوبا هي القوة الامبريالية الحقيقية في فنزويلا”.

وأضاف الوزير الكوبي أن “الحكومة الأمريكية بالذات كانت تنهب فنزويلا على مدار قرنين ونظمت محاولة انقلاب في 2002 والهجوم على القطاع النفطي للبلاد في عام 2003، وتؤيد الشخص الذي أعلن نفسه رئيسا والانقلاب”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد صرح بأن تأثير كوبا ساهم في الأزمة الاقتصادية في فنزويلا. كما وجه اتهامات إلى روسيا بهذا الصدد.

وأعلنت الولايات المتحدة عن توسيع العقوبات ضد كوبا بسبب دعمها لحكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

المصدر: تاس