هل تعانين من جفاف البشرة.. إليك هذه الأسباب التي قد تفاجئك!

هل تعانين من جفاف البشرة.. إليك هذه الأسباب التي قد تفاجئك!

ألمانيا – تعاني بعض النساء من جفاف البشرة، وذلك نتيجة للتعرض لعوامل الطقس القاسية، غير أنّه يوجد العديد من العوامل الخفية التي تجهلها الكثيرات، والتي تسبب جفافاً كبيراً للبشرة، وهي:

1- العطور: العطور لديها ميل إلى تهييج الجلد الجاف أو جعله أسوأ، لذا يجب تجنب مزيلات العرق ومنتجات العناية بالبشرة الغنية بالعطور، والبحث عن الصيغ التي تحتوي على مكونات مثل العسل والفانيليا لترطيب البشرة.

2- الصابون: لا شيء يجرد البشرة من الرطوبة أسرع من التنظيف بالصابون، لذلك لا بد من اختيار غسول الوجه المناسب للحفاظ على رطوبة البشرة.

3- العوامل الوراثية

4- الماء القاسي: وهو الماء الذي يحتوي على نسبة عالية من المعادن التي تسبب جفاف الجلد مثل المغنيسيوم والرصاص والزنك، كذلك قد تؤدي هذه المعادن إلى تفاقم الأمراض مثل حب الشباب والوردية.

5- أدوية البثور والريتينول: يمكن أيضاً لأدوية حب الشباب – ريتينول وحامض الجليكوليك وحمض الساليسيليك وبيروكسيد البنزويل- أن تسبب جفاف الجلد، لذا يجب التخفيف منها قدر الإمكان.

6- الهواء الجاف: يمكن للهواء الجاف أن يسحب مستويات الرطوبة، مما يجعل البشرة تصاب بالانتفاخ والحكة.