كما لم يشر قسم منفصل من التقرير خاص بالضفة الغربية وقطاع غزة، وهما منطقتان احتلتهما إسرائيل إلى جانب مرتفعات الجولان في حرب عام 1967، إلى أن تلك الأراضي “محتلة” أو “تحت الاحتلال”.

وبرر مسؤول بالوزارة التغيير الجديد، قائلا في تصريح لـ”رويترز” إن “كلمة محتلة لم تستخدم لأن تقرير الخارجية ركز على حقوق الإنسان وليس القضايا القانونية”.

وتابع المسؤول بوزارة الخارجية: “لا تغيير في السياسة الأميركية بشأن وضع الأراضي الفلسطينية”.