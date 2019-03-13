الإمارات العربية – رد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول المواطنة في إسرائيل.

وقال قرقاش أمس الثلاثاء على حسابه في موقع “تويتر” إن قول نتنياهو إن إسرائيل دولة لليهود فقط وليس لكل مواطنيها، قول “بغيض” ويقوض نهج السلام.

وأضاف: تصريحات بأن “إسرائيل ليست دولة لجميع مواطنيها” بغيضة، كونها توفر الدليل الذي يسعى إليه المتطرفون. والطريق إلى السلام يقوضه بشكل أكبر هذا النهج المشين”.

وفي وقت سابق، صرح نتنياهو خلال جلسة حكومية، بأن: “الدولة تحترم الحقوق الشخصية لجميع مواطنيها اليهود وغير اليهود، ولكنها كدولة قومية، ليست لجميع مواطنيها، وإنما فقط للشعب اليهودي”.

المصدر: RT