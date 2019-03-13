ليبيا – وصلت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز اليوم الأربعاء إلى مدينة نالوت غرب ليبيا للقاء أعضاء المجلس البلدي والجهات الفاعلة السياسية والاجتماعية والأمنية.

الزيارة تأتي بحسب المكتب الإعلامي لبعثة الأمم المتحدة في سياق التزام الأمم المتحدة بالتواصل مع جميع الليبيين من جل الخلفيات والانتماءات في جميع أنحاء البلاد.

يشار إلى أن رئيس البعثة الاممية الى ليبيا غسان سلامة ونائبته يعقدون هذه الايام اجتماعات مكثفة مع مختلف الاطراف استعداداً لعقد الملتقى الوطني الجامع نهاية شهر مارس الجاري .

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