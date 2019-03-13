ليبيا – استقبل عضو المجلس الرئاسي عبد السلام كاجمان أمس الثلاثاء النائبة السياسية للمبعوث الخاص لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني وليامز.

وليامز قدمت بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزارء الوفاق شرحًا للظروف التي قادت إلى الاجتماع الذي تم مؤخرا في أبو ظبي كخطوة على الطريق للاتفاق السياسي تمهيدا للملتقى الجامع.

وتطرق اللقاء إلى الأوضاع في المنطقة الجنوبية وإلى تداعيات الوضع الأمني الذي حدث في الآونة الأخيرة في المنطقة.

ومن جهته، أكد كاجمان على دعم المجلس الرئاسي لجهود ممثل بعثة الامم المتحدة ونوابه للمسار لإيجاد حل سياسي يتلائم مع المرحلة الراهنة للخروج من الانسداد السياسي.

وشدد عضو المجلس الرئاسي على ألا يكون لأي اتفاق تداعيات على السلم الأمني مع التأكيد على مدنية الدولة وإشراك مختلف الأطياف الليبية في هذا المسار.