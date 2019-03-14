تركيا – ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل حسب التقويم والموسم في تركيا، خلال يناير/ كانون الثاني الماضي، بنسبة واحد في المئة مقارنة مع ديسمبر/ كانون أول 2018.

جاء ذلك، وفق معطيات صدرت الخميس، عن هيئة الإحصاء التركية في العاصمة أنقرة.

وأوضحت المعطيات، أن مؤشر الإنتاج الصناعي في تركيا تراجع خلال يناير الماضي بنسبة 7.3 في المئة، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي 2018.

كان اقتصاديون توقعوا انخفاض مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 7.7 في المئة خلال يناير الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، في استطلاع أجرته الأناضول.