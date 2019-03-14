ليبيا – استقبل رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الأربعاء وفداً من مشائخ وأعيان وحكماء الطوارق بالمنطقة الجنوبية.

الثني ناقش بحسب المكتب الإعلامي التابع للحكومة مع الوفد بحضور وزير العمل مسعود صوة، كافة أوضاع المنطقة الجنوبية بعد تطهيرها من العصابات الإجرامية الوافدة والإرهابيين على يد القوات المسلحة.

وأكد الوفد استتباب الأمن في تلك المناطق، موجهين شكرهم للحكومة المؤقتة ورئيسها في إيصال الخدمات والسلع لتلك المناطق فور تطهيرها.



من جانبه شدد الثني أنه لن يتوانى عن تقديم كافة الدعم لمناطق الجنوب باعتبارها جزء لا يتجزأ من ليبيا الواحدة الموحدة.