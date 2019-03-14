الجزائر – أكدت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الخميس سقوط طائرة تدريب عسكرية ومقتل قائدها في منطقة خالية من السكان غربي البلاد.

ووفق بيان للوزارة اطلعت عليه وكالة الأناضول “إثر مهمة تدريبية ليلية مبرمجة، تحطمت، مساء أمس على الساعة 21:10 ليلا، طائرة تدريب عسكرية من نوع(L-39)، تابعة للمدرسة العليا للطيران بطفراوي(غرب)”.

وأوضح أن الطائرة تحطمت بعدما سقطت في منطقة خالية من السكان بسيدي غانم، ولاية وهران، مما تسبب في استشهاد قائد الطائرة.

وأشار إلى أن الفريق نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أحمد قايد صالح أمر بفتح تحقيق فوري لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.

وكانت وسائل إعلام جزائرية قالت في وقت سابق اليوم إن الطائرة تحطمت خلال تمرين تدريبي ليلي بمنطقة جبل سيدي غالم بمحافظة وهران، قبل أن تؤكد وزارة الدفاع الحادثة في بيانها.

وقبل 3 أسابيع تحطمت طائرة عسكرية جزائرية بمحافظة تيارت غربي البلاد وتوفي طاقمها المكون من فردين اثنين.

الأناضول