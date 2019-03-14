غير أن المعدن الأصفر ظل قرب أعلى مستوى في أسبوعين الذي سجله في الجلسة السابقة، في الوقت الذي عززت فيه بيانات التضخم الأميركية الضعيفة توقعات إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على أسعار الفائدة دون تغيير.

وبحلول الساعة 05:55 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.4 بالمئة إلى 1303.87 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما لامس أعلى مستوى له منذ أول مارس عند 1311.07 دولار أمس الأربعاء.

وتراجعالذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1304.20 دولار للأوقية.

وقالت محللة السوق لدى سي.ام.سي ماركتس في سنغافورة،مارغريت يان: “للدولار دور رئيسي في دفع أسعار الذهب للانخفاض خلال ساعات التداول الآسيوية. فقد تراجع الدولار على مدى الجلسات الأربع الماضية، ونشهد تعافيا طفيفا اليوم”.

وأضافت أن الطلب على المعدن، باعتباره من الملاذات الآمنة وأداة تحوط من ضبابية الخروج البريطاني، انخفض بعدما رفض المشرعون البريطانيون أن يكون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

ومن المتوقع على نطاق واسع الآن أن يصوت المشرعون في وقت لاحق اليوم لصالح تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، المقرر حاليا في 29 مارس.

وبحسب وكالة “رويترز”، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية الأخرى، 0.1 بالمئة بعدما تكبد أكبر خسائره في أسبوعين في الجلسة السابقة بفعل بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة.

وزاد الذهب نحو اثنين بالمئة منذ بداية العام وسط توقعات بتحلي مجلس الاحتياطي بالصبر في رفع أسعار الفائدة وتصاعد المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم 0.9 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1542.62 دولار للأوقية، بينما نزل البلاتين 0.6 بالمئة إلى 832.79 دولار للأوقية.

وانخفضت الفضة للمرة الأولى في خمس جلسات، متراجعة 0.5 بالمئة إلى 15.37 دولار للأوقية.