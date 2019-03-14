ليبيا – قام رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الخميس بتنصيب الفريق الركن محمد الشريف رئيساً للأركان العامة للجيش الليبي التابع للمجلس والفريق الركن سالم جحا معاوناً لرئيس الأركان العامة لشؤون التدريب.

المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق أوضح بأن تنصيب الشريف وجحا تمت وفق مراسم عسكرية أقيمت بمقر المجلس الرئاسي حضرها رؤساء الأركان الفرعية وأمراء المناطق العسكرية ورئيس هيئة التنظيم والإدارة بالإضافة إلى مدير إدارة الشرطة العسكرية ومدير إدارة الاستخبارات ورئيس لجنة التسليم والاستلام وآمر الحرس الرئاسي.

وبدوره ،هنأ السراج خلال الاحتفالية رئيس الأركان الجديد ومعاونه متمنياً لهما التوفيق في مهامهم،مؤكداً على دور المؤسسة العسكرية في ترسيخ قيم ومبادئ الوطنية والتزامها بعقيدة الولاء للوطن ووحدته وسلامة أراضيه.

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وأشار رئيس المجلس الرئاسي إلى ما تمر به البلاد من مصاعب تحتاج من الجميع بذل وتكاتف كل الجهود من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار.

ومن جهته،أعرب رئيس الأركان العامة عن شكره وتقديره لثقة السراج بشخصه،مؤكداً العزم على العمل مع قيادات الجيش لتطوير القدرات وبناء جيش ليبي موحد يحمي الوطن ويؤمن حدوده ويصون كرامة مواطنيه.

وأكد الشريف على أهمية استيعاب التشكيلات المسلحة وإتاحة الفرصة أمامها لخدمة بلدها من خلال المؤسسة العسكرية كما تحدث عن استعداد الجيش لدعم مؤسسات وزارة الداخلية لاستتباب الأمن.

و أشار رئيس الأركان في حديثه لأهمية التعاون والتنسيق مع دول الجوار لتأمين الحدود المشتركة ومكافحة التنظيمات الإرهابية.



يُشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي أصدر قراراً في وقت سابق بترقية كل من اللواء ركن الشريف واللواء ركن جحا الى رتبة فريق ركن.