ليبيا – إلتقى السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشيني أمس الأربعاء برئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية سالم بن تاهية.

الجانبين ناقشا وفقاً لتغريدة نشرتها السفارة الإيطالية على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” المرحلة التالية من الإنتخابات البلدية التي تتفق على الدور الرئيسي للإدارات والمجتمعات المحلية ودعم إيطاليا.

يشار إلى أن اللجنة المركزية للانتخابات البلدية برئاسة بن تاهية والتابعة لحكومة الوفاق تسعى لاجراء الانتخابات البلدية في عدد من البلديات في كافة مناطق ليبيا وسط رفض الحكومة المؤقتة اشراف لجنة بن تاهية على تلك الانتخابات في المناطق الخاضعة لسيطرتها .