ليبيا – إستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني أمس الأربعاء بديوان الوزارة في طرابلس سفير الإتحاد الأوروبي لدى ليبيا ألن بوجيا ومنسقة الشؤون الإنسانية ببعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا ماريا ريبيريو.

المجتمعون ناقشوا وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للداخلية سير عمل المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة العاملة في ليبيا للوقوف على العراقيل والمشاكل التي تعيق تقديم أفضل الخدمات الإنسانية للمهاجرين داخل مراكز الإيواء.

وتركز الإجتماع على الفئة المستضعفة من النساء والأطفال داخل مراكز الإيواء والعمل على تحسين ظروفهم الصحية.