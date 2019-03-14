ليبيا – سلم رئيس أركان الوفاق السابق العميد عبدالرحمن الطويل أمس الاربعاء مهامه إلى رئيس الأركان العامة المعيّن حالياً من قبل السراج الفريق محمد الشريف .

مراسم التسليم والاستلام تمت بحسب المكتب الاعلامي لرئاسة أركان الوفاق بمقر رئاسة الأركان العامة بمنطقة الفرناج وبحضور آمر المنطقة العسكرية طرابلس اللواء مروان.

يشار إلى أن رئيس أركان الوفاق السابق قد أعفاه السراج من منصبه وجرده من رتبة لواء إلى رتبة عميد ، هذا وقد رفض الطويل قرار السراج في وقت سابق معتبراً بأن قرار اعفائه من منصبه لم يصدر باجماع المجلس الرئاسي.