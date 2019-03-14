ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أمس الأربعاء نظيره المغربي الحبيب المالكي رفقة رئيس ديوان المجلس عبدالله المصري وسفير ليبيا لدى المملكة المغربية عبد المجيد سيف النصر.

المستشار صالح تقدم بحسب المكتب الإعلامي للبرلمان بالشكر للملكة المغربية ملكاً وحكومة وشعباً والى رئيس مجلس النواب المغربي على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

وقال المستشار صالح :”لقد جئنا للملكة المغربية لحضور الدورة الرابعة عشر لمؤتمر برلمانات الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي”.

وحيّا رئيس البرلمان جهود المملكة المغربية في دعم الليبيين للخروج من أزمتهم الحالية ، مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

المستشار صالح أكد على أهمية التواصل بين البلدين الشقيقين عن طريق البرلمانين المغربي والليبي ، مثمناً عالياً جهود جلالة الملك وحكومته والشعب المغربي على دعمهم المعروف والموصول للشعب الليبي.