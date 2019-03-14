ليبيا – نوّه عميد بلدية طرابلس عبد الرؤوف بيت المال أن هناك عدد من المباني السكنية في المدينة بحاجة إلى صيانة عاجلة لمنع انهيارها وحفاظاً على سلامة ساكنيها.

بيت المال قال في تصريح لقناة “ليبيا روحها الوطن” إنه لم يحدد في أي تصريح صحفي عدد هذه المساكن كما ورد في بعض وسائل الإعلام، موضحاً أن المجلس الرئاسي خاطب في وقت سابق هيئة المواصلات لتخصيص مبالغ مالية تقدر بحوالي 48 مليون دينار لإجراء الصيانة اللازمة لهذه المباني.

وأشار إلى أن هيئة المواصلات تخلت عن مسؤولياتها ولم تقم بأي إجراء من شأنه حفظ سلامة المواطنين المقيمين في هذه المباني.